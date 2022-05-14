Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil beton elektrik çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Çakırpınar Köyü istikametine seyir halindeki 26 AD 647 plakalı otomobil sürücü Mecit Alkan (19) aracın direksiyon hakimiyetim kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafından bulunan beton elektrik çarparak durabildi. Kazada ara sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.