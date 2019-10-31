Bilecik'te Milli Değerlerimize ve Kültürel Eserlerimize Sahip Çıkıyoruz projesi sergisi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ilkokul sınıf öğretmenleri ve öğrencileri tarafından yapılan çalışmalar sonucu antika eşyalarında yer aldığı bir sergi açıldı.

Projeyi hazırlayan sınıf öğretmenleri Dilek İlhan, Hasan Kurnaz, Şefik Barçın, Sevcan Baksan ve Armağan Bozdemir, öğrencilerine tarihi ve kültürel eserlerine sahip çıkmaları konularında bilgiler verdiklerini ve bundan dolayı da öğrencilerinin evlerinde bulunan birçoğu eski zamanda kullanılmış eşyalar ile sergi açtıklarını ve bu serinin önümüzdeki hafta sonuna kadar açık kalacağını dile getirdiler. Proje hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Dilek İlhan "Sınıfta öğrencilerime kültürel miraslarımıza sahip çıkmamız konusunu ders anlatırken öğrencim ders kitabında gördüğü eşyalardan bazılarının evlerinde olduğunu dedelerinin, ninelerinin evlerinde gördüklerini söyledi. Ben bunun üzerine diğer sınıf öğretmen arkadaşlarımla görüşerek böyle bir sergi açmaya karar verdik. Ertesi gün öğrencimiz evindeki kullanmadıkları eşyaları sınıfa getirdi. Kültürel eserlerimize sahip çıkalım projesi olarak okulda eski eşyalarla sergi açmaya karar verdik. Öğrencilerimiz ve öğretmenler, evlerinden giyimden ev eşyalarına, ocaktan radyolara, ütülerden paralara ve el fenerlerine kadar eşya getirdi. Sergimiz öğrencilerimiz ve veliler tarafından ilgiyle karşılandı. Diğer okullardan da sergimizi gezmeye gelenler oluyor" dedi.

Milli Değerlerimize ve Kültürel Eserlerimize Sahip Çıkıyoruz projesi sergisinin açılış kurdelesini kesen Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ise, “Böyle güzel anlamlı bir projenin okulda açılıp sergilenmesinden son derece mutlu olduğunu böyle milli değerlerimize ve kültürel eserlerimize sahip çıkan öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi gördükçe ben çok gurur duyuyorum. Bu projede emeği geçen Okul Müdürü Şenol Altıntaş'a, sınıf öğretmenlerine, velilere ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

Okulun içindeki salonda hazırlanan serginin açılışına, Milli Eğitim Şube Müdürü Aygül Akkaya, Belediye Başkanı adına Ahmet Kaya, okul müdürleri, daire amirleri katıldı. Sergiyi gezen davetliler, proje sorumlusu öğretmenlerden bilgi aldı.