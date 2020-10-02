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Bilecik'te Moldova'ya damızlık yumurta ve günlük civciv ihracatı

Bilecik’te damızlık yumurta ve günlük civciv üreten 2 firma, Moldavya’ya ihracatı yapmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talepte bulundu.

Bilecik'te damızlık yumurta ve günlük civciv üreten 2 firma, Moldavya'ya ihracatı yapmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talepte bulundu. Bu talep sonrası Moldavya'ya dan gelen ekip tesislerde inceleme yaptı.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de bir tavuk çiftliği ile damızlık yumurta tesisi İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Moldova'ya damızlık yumurta ve günlük civciv ihracatı amacıyla talepte bulundu. Bu işletme, Moldova Ulusal Gıda Güvenliği Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oleg Lıscenco ve Hayvan Sağlığı ve Refahı Uzmanı Maxim Sirbu tarafından ziyaret edilerek denetlendi. Denetime kanatlı işletmenin teknik personeli yanı sıra tesisi İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne personeli de katıldı ve sorulan soruları cevaplandırıldı.


Denetim sonrası kapanış bölümünde heyet işletme teknik personelinin ve il müdürlüğü denetim elemanlarının verdikleri cevaplardan memnuniyet duyduklarını, denetimi olumlu olarak sonuçlandırdıklarını söyledi. Bu sayede iki firma Moldova'ya damızlık yumurta ve günlük civciv ihracatı yapabilecekler.

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