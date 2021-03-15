İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te motosiklet denetimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde motosiklete yönelik, kask, eksoz, ehliyet ve evraklar üzerinde denetim yaptılar.


Ekipler Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı kavşağında motosiklet üzerinde başta kask, eksoz, ehliyet olmak üzere denetim gerçekleştirdi. Ekipler 56 motosikletinin evraklarını incelerken, özellikle patlayan eksozlar üzerinde titizlikle inceleme yaptılar. Yapılan denetimlerde 8 motosiklete çeşitli maddelerden toplamda 4 bin 352 TL trafik cezası yazıldı. Denetimlerin haftanın belirli günlerde yapılacağı söyleyen ekipler, vatandaşları ise trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundular.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.