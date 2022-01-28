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Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Mazhar Bey Sokak üzerinde seyir halindeki Furkan B. idaresindeki 54 RF 968 otomobil ile Rasimbey Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ömer Z. yönetimindeki 16 KLP 92 plakalı motosiklet sokak ile caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücü yaralanırken, yaralı olan yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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