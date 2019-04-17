Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Onur Kartal idaresindeki 11 BB 914 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Onur Kartal yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.