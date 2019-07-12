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Bilecik'te motosiklet kazası; 1 yaralı

Bilecik’te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Emrah Kılıç idaresindeki 16 ABM 769 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi Park Sokak ile Saraç Sokağın kesiştiği kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan motosiklette sürücü Emrah Kılıç 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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