Bilecik'te motosiklet kazası; 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Topçu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, İznik- Sakarya karayolu Çerkeşli köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan su devrildi. Yaralanan motosiklette sürücü Topçu, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı

Yaralanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.