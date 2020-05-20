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Bilecik'te motosiklet kazası: 2 yaralı

Bilecik’te meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Şükrü Can idaresindeki 11 DA 018 plakalı motosiklet, merkez Bahçelievler Mahallesi Necmi Kadıoğlu Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.

Bilecik'te meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı


Alınan bilgiye göre, Şükrü Can idaresindeki 11 DA 018 plakalı motosiklet, merkez Bahçelievler Mahallesi Necmi Kadıoğlu Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Turan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik ekipleri motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyetten dolayı cezai işlem uyguladı.

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