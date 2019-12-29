İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Bilecik’te motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden şehir merkezi istikametine giden Adem Y. (35), idaresindeki 16 LMK 82 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki 11 AB 121 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucunda yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.