Bilecik'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Bilecik'te motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada hem sürücü hem de yaya yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Hamsu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sanayi istikametine seyir halindeki Ömer Kayra Ü. idaresindeki 16 RE 414 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen Duran İsmail K.'ya çarpmamak için aracını sağa kırdı. Sürüklenen motosiklet yayaya çarparken, kazada sürücü ve yaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.