Bilecik'te motosikletin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ve sürücü yaralandı

Bilecik'te motosiklet, yolun karşısına geçen 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada hem küçük çocuk hem de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı'ndaki 112 Acil Çağrı Merkezi önünde meydana geldi. Kent merkezine seyir eden Faruk Ö. (31) idaresindeki 11 RA 701 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısında geçmekte olan Zeynep Mitat K.'ye (8) çarptı. Kazada küçük çocuk ve aracı devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.