Bilecik'te muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı

Bilecik'te 2019 yılında vefat eden muhtarın yerine bugün 115 kişilik köyde seçimi yapıldı.

Seçim; Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler köyünde yapıldı. Köy muhtarı Emin Özer'in 2019 yılında vefat etmesinin ardından yerine ikinci aza olan Murat Ünal vekaleten yerine bakıyordu. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir seçimler ertelenirken, yasakların kalkmasının ardından bugün seçim yapıldı. Seçim sabah 08.00'de başlayıp saat 17.00'de son bulurken 115 kişinin yaşadığı köyde 99 seçmen bulunuyordu. 90 kişinin sandığa gittiği seçimlerde Murat Ünal 51 oy, Cemil İleri 29 oy, Aydın Tuncalı 10 oy aldı. Bu sonuçlar sonrası vekaleten göreve bakan Murat Ünal, köyün yeni muhtarı oldu.