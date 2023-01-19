Bilecik'te muhteşem doğa olayı

Bilecik'te dün akşam saatlerinde gökyüzü adeta kızıla boyandı. Eşsiz görüntüler, kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Bilecik'te dün akşam saatlerinde bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı ve kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda vatandaş çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Gökyüzünün kızıla boyanması beraberinde pek çok soruyu da getirdi. Öyle ki kızıl havayı depreme bağlayanlar da oldu, fırtınaya yoranlar da.

Oluşan kızıla yakın renklerin güneşin uzun dalga radyasyonlarını kırıp ortaya çıktığını belirten uzmanlar, atmosferde daha büyük partiküller olduğunu, hava moleküllerinin yanında yerden karışan su buharı, sis gibi etkenlerden ötürü havanın kırmızı göründüğünü söyledi. Uzmanlar, mavi gözükmesinin nedenini de güneşin hava moleküllerini ve en düşük dalga boyunu kırması olduğunu ekledi.