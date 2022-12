Bilecik'te narın reçeli yapılırken kalan posasından nar unu elde ediliyor

Bilecik'te her şeyi değerlendirilen narın şimdi de reçeli yapılmaya başlandı. Reçel yapılan narların posası kurutularak nar unu da elde edilirken hedef bu undan ekmek yapmak.

Bilecik'te nar hasadı başlarken, Osmanlı'da sarayın nar ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sinin karşılandığı kentte narın reçeli, sirkesi, pekmezi ve kalan ürünlerden unu yapılmaya başlandı. Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetişen ve "Deve Dişi Nar" olarak adlandırılan narın hasadında sona gelinirken, bu yıl 6 bin ton hasat yapıldı.

"Narın her şeyi yapılabilir"

Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, narın her şeyinden bir üretim yaptıklarını anlatarak "Narın her şeyi yapılabilir. Biz geçen haftadan beri yapmış olduğumuz çalışmalarda narın sirkesi, narın ekşisi, nar pekmezi, nar tozu, çiçeğinden şerbetler ve diğer katkı maddeleri, nar reçeli, çekirdeğini kurutup nar çekirdeğinden yağ elde ediyoruz. Pekmezinden de pestil yapabiliyoruz. Dolayısıyla her şeyi, narın hiçbir atığı olmadan işlenebilir. Hedefimiz budur. Bununla ilgili çalışmalarımıza biraz daha yoğunlaşmamız gerekir. Aynı zamanda narın kabuğu ve içini kurutarak nar çayı yapmaya başladık. Dolayısıyla narın bütün ürünleri işlenebilir durumda. Her şey değerlendirilebilir" dedi.

"Bunun yanında nar çekirdeğinin ayrıca içindeki yağları alıyoruz"

Mesut Kaplan narın diğer kalan kısımlarını kuruttuklarını anlatarak, "Daha küçük parçalara ayırıp çay haline getireceğiz. Bu da normal çay yapar gibi demlenip 5 dakika sıcak suda demlendikten sonra bu kabuklarını alıyoruz ve tatlandırıyoruz içilebilir hale getiriyoruz. Balla içilmesi daha uygun olur. Antioksidan özelliği var. Şu anda nar çekirdeklerini toz hale getirdik. Toz halindeki bu nar tozları, unlu mamulleri başta olak üzere birçok yerde katkı maddesi olarak kullanılabilir. Bunun yanında nar çekirdeğinin ayrıca içindeki yağları da aldık. Nar çekirdeği yağı. Çok değişik alanlarda kullanılabilir. Aromatik yağlar sınıfında olan bir yağ. Son olarak da pestilini yaptık. Yani nardan bütün ürünleri yapmış olduk" dedi.

"1 hafta içerisinde nar sirkesi elde ettik"

Yüksek Okulunda Gıda Bölümü öğrencisi Berivan Sekmen, ise "Biz nar tanelerini ayıkladık ve biraz su ekledik. Üstünü biraz boşluk bıraktık çünkü gün geçtikçe üste çıkacak nar taneleri ve ekşi için gereken bir şey. Bal şeker ve ayva sirkesi ekledik fermantasyon için. 1 hafta içerisinde nar sirkesi elde ettik bu şekilde. 1 hafta içerisinde oluyor ama daha iyi ve kaliteli olabilmesi için 5-6 ay beklemesi daha iyi olur" dedi.

"Biz nar ekşisi ürettik"

Meslek Yüksek Okulunda Gıda Kalite Bölümü öğrencisi Nazlı Özçoban ise, "Biz nar ekşisi ürettik. İlk başta narların tanelerini güzelce ayıkladık. Ayıkladıktan sonra nar tanelerini suyunu sıktık. Suyunu sıkarken özellikle çekirdeğinin kırılmamasına dikkat ettik lezzet açısından. Daha sonra 8-10 saat kaynatma işlemi uyguladıktan sonra istediğimiz kıvama gelince dolum işlemini gerçekleştirdik ve tüketime hazır şekilde bekletildikten sonra tüketilebilir" ifadelerine yer verdi.

"Nar reçeli yaptık"

Gıda Kalite Kontrol Bölümü öğrencisi İkra Özen, nardan reçel yaptıklarını anlatarak, "Nar reçeli yaptık. Önce narları ayıkladık. Sonra geniş bir tencereye aldık. Üzerine birkaç damla limon ekledik. Bire bir şeker miktarı ekledik. Daha sonra narları yaklaşık 1 saat koyulaşıncaya kadar kaynatıp reçeli elde ettik" diye konuştu.

"Nar ununu, unlu mamullerinde ve gıda aroması olarak kullanabiliyoruz"

Son olarak Gıda Kalite Kontrol Bölümü Öğrencisi Eslem Erdoğan ise "Nar ekşisi ve nar pekmezi yaparken kalan çekirdeklerimizi bu kurutucumuzda kurutuyoruz. Daha sonra öğütücümüzde kalan çekirdeklerimizi öğütücü de çekerek nar unu elde ediyoruz. Nar ununu, unlu mamullerinde kullanıyoruz. Gıda aroması olarak kullanabiliyoruz" dedi.