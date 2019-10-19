"Bilecik'te nasıl bir eğitim istiyoruz” toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ''Bilecik'te nasıl bir eğitim istiyoruz, hayal ediyoruz?'' başlığında eğitim istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan toplantıya Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile öğrenci ve veliler katıldı.

“Hepimiz eğitim konusunda sorumluluk noktasındayız”

Vali Şentürk, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede eğitim konusunda sorumluluk noktasında olduklarını ifade ederek, “İnsanın başarısını sadece akademik başarıyla ölçmek doğru olmaz. Öğrencilerimizle, velilerimizle, öğretmenlerimizle ve okul idaresiyle yapmamız gereken çalışmalar var. 5 başlık altında topladığımız hususlardan vazgeçmiyoruz. Eğitim için imkan ve kabiliyetleri etkili ve verimli bir şekilde kullanacağız. Öğrencilerimizle beraber öğretmenlerimizden de vazgeçemeyiz. Bilecik, 3 yıl sonra eğitimde Türkiye'nin en iddialı illerinden bir tanesi olacaktır. Hepimiz eğitim konusunda sorumluluk noktasındayız. Bilecik'i eğitim başta olmak üzere her alanda en iyi yerlere taşımalıyız” dedi.