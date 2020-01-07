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Bilecik'te o uygulama artık yasak

Bilecik’te belediye hoparlörlerinden artık anons yapılması yasaklandı.

Bilecik'te belediye hoparlörlerinden artık anons yapılması yasaklandı.


Bilecik kent merkezinde sokak başlarına döşenen hoparlörlerinden cenaze, etkinlik ve su kesintisi gibi duyurular yapılıyordu. Bilecik Belediyesinin aldığı bir karar sonrası hoparlörlerinden artık anons yapılmamasına karar verildi. Kararın çevre ve gürültü kirliliği olduğu söylendi.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İHA muhabirinin konu hakkındaki soruya, "Burası bir kasaba değil kent" cevabını verdi.

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