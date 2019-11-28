Bilecik'te oda başkanı ve üyeleri arasında aidat polemiği

Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından aidatı ödenmeyen oda üyelerine İstanbul'dan bir avukata telefon ettirilmesi borçlu üyeler ile oda başkanı arasında polemiklere yol açtı.

Bilecik'te faaliyet gösteren Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası kentteki yıllık aidat borçlarını ödemeyen odanın bağlı olduğu Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu avukatları tarafından telefonla aranarak, borçlarını en kısa zaman zarfında ödemeleri, yoksa işlem yapacaklarını söylediler. Bunun üzerine borçlu esnaf işlerini kötü olduğu ve bir de avukatlar sıkıştırınca kendilerinin zorlanacağını belirttiler.

"Bugün bize 594 lira için avukatı aratan şahıs, yarın bize daha neler yapmaz"

Oda üyesi Soner Atiktürk, 2008 yılından beri Bilecik'te esnaflık yaptığını anlatarak, "Dün karşılaştığım bir durumu karşısında çok üzüldüm. Beni dün öğle saatlerinde İstanbul'dan bir avukat aradı. Kendisinin Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu avukatı olduğunu söyledi. Odaya 594 TL borcum olduğunu söyledi. Madeni İşler Odası Başkanı Mehmet Baş bir avukat tutmuş esnaflar olarak bütün Bilecik'teki esnafları avukat yoluyla bu paraları tahsil etmek istiyor. Fakat bizi odadan arasalar kardeşim odaya borcunuz birikmiş deseler biz zaten öderdik. Niye bir avukat tutularak esnaflar aratıyorlar. Bizim oylarımızla gelen vatandaş bize bunu yapmasın. Gerçekten esnaflar olarak çok zorumuza gitti. Bugün bize 594 lira için avukatı aratan şahıs, yarın bize daha neler yapmaz. Şuan 100'ün üzerinde benim gibi olan esnaf arkadaşımız var. Benim 594 borcuma icra işletim başlatacaklarını söylerken, hiçbir oda bugüne kadar Bilecik'te esnafına böyle bir durumla karşı karşıya gelmemiştir. Bu odanın yaptığı şuanda sadece esnafını sıkıntıya sokmaktır" dedi.

"300 TL olan üye aidatımızı alamadıklarımız için federasyon avukatı bir çalışma yapmış"

İddialara yanıt veren Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mehmet Baş, oda olarak yıllık bağlı oldukları federasyona 15 bin TL katılım parası ödediklerini söyleyerek, "Bu yıl bu katılım parasını ödeyemedik. Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu üyelerden alacaklarımız olduğunu aktardık. Onlar da bizlerden liste istediler. Bizler listeyi gönderdik ve senelik 300 TL olan üye aidatımızı alamadıklarımız için federasyon avukatı bir çalışma yapmış. Bizler esnafımızı zor duruma düşürmek istemeyiz ama biz de bağlı olduğu birimlere katılım ücretlerimizi yatırmak için bu aidatları toplamalıyız" dedi.