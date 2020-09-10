Bilecik'te olası 6,0 büyüklüğündeki depremin tatbikatı gerçekleştirildi

Masabaşı tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Bilecik'in Osmaneli ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası 26 çalışma grubunun intikalleri ile tatbikat başladı. Tatbikatta muhtemel bir afet ve acil durum halinde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (AADYM) ve yerel düzey çalışma grupları arasında koordinasyon, işbirliği ve çalışma esaslarının geliştirilmesi, AADYM'de afet ve acil durumları yönetebilme imkanı ve kabiliyetinin kazandırılması amaçlandı.

Ayrıca tatbikatta TAMP-Bilecik İl Afet müdahale planlarında görevli personelin eğitilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzluların en aza indirilmesi hedeflenerek, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamasında çalışma grupları tarafından yapılacak işlemlerin sistemsel ve organizasyon yönünden değerlendirilmesi de amaçlandı.