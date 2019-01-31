Bilecik'te ölüme terk edilen köpekler tek tekr ölüyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ölüme terk edilen köpeklere Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) sahip çıkarken, durumu kötü olan bir köpek İstanbul'a veteriner kliğine götürdüler.

Gölpazarı ilçe çöplüğünde durumu ağır hasta hayvanlar olduğunu gören hayvan severler durumu hemen sosyal medya üzerinden birbirlerine duyurdu. İlk olarak Eskişehir'den SOHAYKO üyesi Hamza Taşkır adlı hayvan sever kendi aralarında topladıkları para ile 70 kilo kuru mama, 50 kilo köpek payı ve 40 kilo haşlanmış makarna ilçeye götürerek köpekleri besledi. Burada durumu hemen üye olduğu derneğin başkanına iletti.

"Gördüğüm manzara kasışında şok oldum"

İstanbul'dan dernek yönetim kurulu ile Gölpazarı'na gelen SOHAYKO Başkanı E. Yasin Yılmaz, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Gölpazarı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün büyük bir skandala imza attığını İHA muhabirine anlatan Başkanı E. Yasin Yılmaz, "İlçe çöplüğünü ziyaret ederek buradaki hayvanları besledik. Durumu kötü olan hayvanları alarak Gölpazarı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdük. Burada gördük ki bu köpeklerden burada da fazlasıyla var olduğunu öğrendik. Buraya gittiğimizde bizi yaklaşık 3 saat beklettiler bu süre sonunda gelen veteriner köpeğin yasaklı olduğu bunun için tedaviye alınamayacağını söylediler. Bu konuyu Bilecik İl Tarım Müdürlüğü ile görüşmemiz gerektiğini belirttiler. O sırada barınakta olan hasta köpekleri görmek istedik buna bile izin verilmedi" dedi.

"Konuyu sosyal medyaya taşıyınca iş karıştı"

Yılmaz, bu konuyu sosyal medya hesaplarından duyurduklarını ve belediye gelen tepkiler sonrası hasta köpeğin apar topar Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gönderildiğini belirterek, "Gelen tepkiler üzerine hasta köpeği üzeri açık olan içinde kafes bulunan bir araç ile acil olarak Bilecik'teki barınağına yolladıklarını öğrendik. Hasta bitkin ve bakımsız olan Bilecik'e barınağına gelene kadar yoğun soğuk ve rüzgârlı nedeni ile kötüleşmiş. Hayvani tekrar hayata çevirmeye çalışan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çabası sonuçsuz kalmıştı. Bilecik'teki ekiplere köpeği hayatta tutmak için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Veteriner Hekim Soner Aktemur ve Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı'dan şikâyetçi olduk"

SOHAYKO Başkanı E. Yasin Yılmaz, son olarak ölen köpeğin beslenmesi yasak olan bir ırk olduğunu için tedavi edilmesine izin vermeyen Gölpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı Ve Rehabilitasyon Merkezimizde Veteriner Hekim Soner Aktemur ve Gölpazarı'nın CHP'li Belediye Başkanı Vedat Kazıcı'dan şikâyetçi olduklarını belirtti. Gölpazarı çöplüğünün perişan bir halde olduğunu ve tüm hayvanseverlerin buraya gelmesini istene Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti;

"Çöplükte yaklaşık 50 köpek yaşamaya çalışıyor. Gölpazarı belediye tarafından barınakta yasaklı ırk adı altında tutulan köpek ihmalleri zinciri neticesinde öldü. Sadece çöplükte değil ilçe ve köylerdeki hayvanların durumu kötü. Gölpazarı ilçe merkezinde perişan halde yüzlerce hayvan yaşam mücadelesi veriyor."