Bilecik'te ölümlü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bilecik'te dün gece meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay; gece saat 01:45 civarında Vezirhan-Bilecik karayolu Gülümbe Köyü girişinde meydana gelmişti. Bilecik'in Vezirhan beldesinden kent merkezine doğru yola çıkan 07 MRS 11 plakalı otomobil sürücüsü O.Y., Gülümbe Köyü girişinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve araç içinde bulunan yolcu olarak bulunan Altan Atar ve H.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Altan Atar (32), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza anı Bilecik İl Özel İdaresi'ne bağlı şantiyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla kontrolden çıkarak havada takla atması ve karşı şeride geçmesi yer alıyor.