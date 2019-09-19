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Bilecik'te orman yangını

Bilecik’te çok sayıda ekibin müdahale ettiği orman yangını, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Bilecik'te çok sayıda ekibin müdahale ettiği orman yangını, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü Gölpark mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken Sakarya'nın Geyve ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, Osmaneli Belediyene ait 4 itfaiye ekibi ile 2 adet yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken alanda soğutma işlemi yapılıyor.


Öte yandan, çıkan yangında 6 hektarlık alan kül oldu.

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