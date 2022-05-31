Bilecik'te orman yangını korkuttu

Bilecik'te geçtiğimiz Nisan ayında 300 dönüm bir alanın kül olduğu yerde çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ve arasöz ekipleri müdahale etti. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri de su takviyesi yaparken, yangın yağmurun da yağmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangında 30 dönüm alan zarar görürken, bu mevkiinde 1 Nisan günü 300 dönümlük bir alan kül olmuştu.