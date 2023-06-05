Bilecik'te ormanda kaybolan 11 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde küçükbaş hayvanlarını kaybeden köylünün yardımına jandarma yetişti.
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde küçükbaş hayvanlarını kaybeden köylünün yardımına jandarma yetişti.
Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran İsmail Özdemir, ormanlık alanda 11 adet küçükbaş hayvanını kaybetti. Hayvanlarını bulamayan Özdemir, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın dron ile ormanlık alanda yapmış olduğu aramalar sonucu hayvanlar kayboldukları yere yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Borcak köyü yakınlarında bulundu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.