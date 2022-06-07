Bilecik'te orta refüjlere toz ve egzoz gazını emen nitelikte bitkiler ekildi

Melek Mızrak Subaşı, meclis toplantısı sonrası orta refüje ekilen bitkiler hakkında bir açıklama yaparak, "Orta refüjlere dikilen bitkilerin toz ve egzoz gazını emen nitelikte bitkiler" dedi.

Bilecik Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı pazartesi oturumu, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşüldüğü toplantıda birim amirleri arasındaki görev değişikliği konularında meclis üyelerine bilgi verildi.

Pelitözü imar planı konusu için komisyona ek süre verildi

Toplantıda ayrıca Bilecik Belediye Meclisinin 17 Mayıs 2021 tarih ve 2021/63 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Pelitözü imar planı konusunda imar komisyonundan gelen 1 Haziran 2022 tarih ve 5 sayılı raporun tekrar detaylı görüşülmesi için ek süre talebi oy birliğiyle kabul edildi.

‘'Orta refüjlere diktiğimiz bitkiler toz ve egzoz gazını çeken bitkilerdir''

Orta refüjlerdeki peyzaj çalışmaları hakkında da bilgi veren Melek Mızrak Subaşı, orta refüjlere dikilen bitkilerin toz ve egzoz gazını emen nitelikte bitkiler olduğunu hatırlatarak, ‘'Orada kullandığımız bitkilere ilişkin olarak peyzaj mimarlarının üzerinde uzlaştığı bitkiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi peyzaj mimarları ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi peyzaj mimarları bizlere bu konuda destek verdiler. Oradaki bitkiler gelişmiş şehirlerde kullanılan bitkilerdir. Dikkat ederseniz gelişmiş şehirlerde ortada çimen yoktur. Yani gelişmiş şehirlerde orta refüjlerde, tozu toplayan, egzoz gazını emen ve insan sağlığına faydası olan bitkilerdir. Biz oraya gül de dikebiliriz. Seramıza bolca gülümüz var. Bu arada Pelitözü kavşağını güllerimizle süsleyeceğiz. Önceden orta refüjlerde çimenler vardı. Çimen için tankerlerle sulama yapılıyordu. Bu da kazalara sebebiyet veriyordu. Daha fazla iş gücüne ihtiyacımız vardı. Evet iki yıl bu bitkinin zorluğunu biraz çekeceğiz. Ancak ondan sonra daha güzel ve rahat olacak. Aynı zamanda o trafikteki egzoz gazı ve tozu da çekmiş olacak'' ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Bilecik Madeni İşler Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baş, meclis üyelerine faaliyetleri ve talepleri hakkında bilgiler verdi.