Bilecik'te otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinden Bozüyük istikametine seyir halinde olan H.M. idaresindeki 11 AAR 903 plakalı otomobil, Poyra köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı yöne seyir halinde bulunan A. B. idaresindeki 34 RVS 95 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan yolcu Fatma Özcan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı otomobil sürücüsü ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.