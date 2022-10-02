Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer E. (61) yönetimindeki 64 ABP 261 plakalı otomobil, Bilecik'ten Sakarya istikametine seyir halindeyken D-650 karayolu Ciciler köy kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücünün yanında bulunan eşi Alime E. (62) hafif yaralandı. Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.