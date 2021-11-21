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Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Bilecik’te otomobilin yol kenarındaki direğe çarptığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin yol kenarındaki direğe çarptığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Bilecik-Osmaneli karayolu Tüneller mevkiinde meydana geldi. Mustafa K. (50) idaresindeki 34 JG 2580 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanalda bulunan direğe çarptı. Kazada sürücü Mustafa K. ağır yaralanırken, araçta bulunan Murat Kaan K. (4), Tayfun K. (46), Milkay K. (25) ve İlknur K. (42) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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