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Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Bilecik’te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bilecik'te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi seyir halinde bulunan Furkan Sertel yönetimindeki 11 BC 430 plakalı otomobil ile Sabri Yılmaz (36) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde bileğinden yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan tedavisi ardından hastaneye gitme talebini "red" etmesi sonucu sağlık eipleri kaza yerinden ayrıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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