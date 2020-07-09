İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Abdülhamidhan Bulvarından 1. OSB istikametine seyir alinde bulunan 16 SGK 25 plakalı otomobil sürücüsü Adem B., Polis Evi Kavşağına geldiği esnada Bahçelievler Mahallesine dönüş yapmak istediği. Bu esnada Abdülhamidhan Bulvarından Osmaneli istikametine seyir halinde bulunan Sezer S. yönetimindeki 43 AAE 380 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosiklette sürücü yaralandı.Yaralı Sezer S. olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.