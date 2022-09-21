Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Küçük Sanayi Sitesi rampasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, rampa üzerinde seyir halindeki Semih K. idaresindeki 11 ABG 871 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Eyüp T. yönetimindeki 11 AF 144 plakalı otomobili sollama yapmak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, ardından otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.