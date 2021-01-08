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Bilecik'te otomobil takla attı: 3 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıEdilinen bilgiye göre, Pamukova ilçesinden Osmaneli’ne eski yoldan seyir halinde olan Dursun B.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı


Edilinen bilgiye göre, Pamukova ilçesinden Osmaneli'ne eski yoldan seyir halinde olan Dursun B. yönetimindeki 34 UK 2476 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak, yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada sürücü yara almazken, yanında yolcu olarak bulunan D.B., G.B. ve U.B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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