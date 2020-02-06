İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Bilecik’te otomobilin çarptığı yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bilecik'te otomobilin çarptığı yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Necip İ. (60) idaresindeki 11 BC 132 plaka otomobil, Yediler kavşağına gelmeden yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Mert Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuğa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.