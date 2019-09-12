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Bilecik'te otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Bilecik’te yaya geçidi olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Bilecik'te yaya geçidi olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci, otomobil çarpması sonucu yaralandı.


Alınan bilgilere göre Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan Eski Otogar mevkisine seyir halinde olan Serder Furunkoyak yönetimindeki 11 AJ 689 plakalı otomobil, eski belediye kavşağına gelmeden yolun karşısına geçmekte olan Mehmet Kayra Çetinkaya'ya (11) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan öğrenci, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ait olduğu, sürücünün ehliyetinin yanında olmadığı öğrenildi.

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