Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik'te kırmızı ışıkta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın seyir halindeki bir otomobilin çarpası sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sanayi istikametinden kent merkezine seyir halinde olan Metehan S. yönetimindeki 34 SVJ 03 otomobil, Kayı Plaza Kavşağına gelmeden yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma K. (43) isimli kadına çarptı. Yere düşen ve yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.