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Bilecik'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine gitmekte olan Bahattin A. (33) yönetimindeki 26 KT 888 plakalı otomobil, Küplü kavşağına geldiği esnada yine aynı istikamette ilerlemekte olan Emrah G. (34) idaresindeki 26 EH 328 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 26 EH 328 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülşah G. (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine tedbir amaçlı Bilecik Belediyene bağlı itfaiye ekipleri yönlendirilirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş çağlı önlem aldı. Bilecik-Bozüyük karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçların çekici yardımı çekilmesiyle trafik normale döndü.

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