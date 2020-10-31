Bilecik'te paylaşımlı bisiklet yolları belirlendi

İl Trafik Komisyonu kararı ile Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği tarafından Tevfikbey ve Cumhuriyet caddeleri ilk etapta paylaşımlı bisiklet yolları olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bisiklet Yolları Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile araçlar ile birlikte bisikletlilerin de sağlıklı ve güvenli ulaşım yapmaları amaçlanıyor. Şehirdeki ulaşım yoğunluğunu en aza indirmek, sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek kuşaklara aktarılması gibi önemli hedefleri barındıran proje ile aynı zamanda motorlu araçların hızını ve sayısını düşürmek, karbon salınımını azaltmak, hareketliliği artırarak vatandaşlarımızın Bisikletli ulaşımı tercih etmelerini teşvik etmek amaçlanıyor. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yüzey ve düşey işaretleme çalışmaları ile belirlenen cadde ve sokaklarda araç ve bisiklet kullanımı birlikte gerçekleştirilebilecek.

Motorlu araç sürücülerinin bisikletle ulaşım sağlayanlara yönelik farkındalığın oluşması için gerçekleştirilen çalışmaya bütün araç sürücülerinin destek vermesi bisiklet sürücüleri için güvenli ve sağlıklı ulaşım imkanı sağlayacak.