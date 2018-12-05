Bilecik'te pazarında zam şampiyonu kuru soğan

Bilecik'te pazar tezgâhlarında geçtiğimiz aylarda fiyatı 2 liraya kadar inen kuru soğan şuan anda 4 TL'den satılıyor.

Ticaret Bakanlığı, fiyatı son zamanlarda ikiye katlanan soğandaki fiyat artışının peşine düşerken, Bilecik'te pazarlarda kuru soğan 4 TL'den satılmaya devam ediyor. Pazartesi pazarında yıllardır kuru soğan ve patates satan Ahmet Yurdusev, kuru soğanın 1 ay içinde fiyatını yüzde 50 zamlandığı belirterek, "Patates ve kuru soğanın fiyatları bu yıl biraz yüksek. Bu fiyatların yükselmesinde hem verimin düşük olması hem de bu yıl kuru soğanı hastalık vurması neden oldu. Soğanları 4 liradan satıyoruz, patatesleri 3 liradan satıyoruz. Bu fiyatlar nedeniyle patates ve soğanı kilo kilo alan vatandaşlar şimdi ise birer kilo alıyor. Bu fiyatlarda düşüş yaşanmazsa vay bizim halimize" dedi.