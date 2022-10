Bilecik'te 'Peygamberimiz Cami ve İrşad' konulu konferans düzenlendi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz Cami ve İrşad' konulu konferans düzenlendi.

Programa Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, İl müftü yardımcıları, İlçe Müftüleri ve Bilecik geneli görev yapan din görevlileri ve Kur'an Kursu öğreticileri katıldı. Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun konferansa katılımlarından dolayı Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş'e teşekkür ederek “Konferansımıza üzerinde Medine kokusu olan, gönül adamı, sizlere dilden değil de gönülden hitap edecek bir güzel insan olan Hasan Başiş hocamıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Müftü Erhun ahlak boyutu olamadan sadece iman edip ibadet etmenin yeterli olmadığına değindiği konuşmasında “Dinin temeli akaittir. Akaidin aslı Ehli Sünnet Vel Cemaat akaididir. Ehli Sünnet Akaidi iyi belleyip inanç dünyamızın temelini atıp dinimizi onun üzerine bina etmeliyiz. Sorumluluk sahibi herkesin üzerinde durması gereken en önemli konu ahlaktır. Zira Allah Resulü insanlara güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Haksızlığı, yalanı, hukuksuzluğu ve taşkınlığı hayatımızdan sıyırıp atmak gerekir. Yani sözün özü ahlak demek haddini bilmek demektir” diye konuştu.

“Yenilenmeyen yenilir”

Konferansta din görevlisinde olması gereken hasletlere değinerek başlayan Müftü Başiş “Her alanda okuyacağız ve kendimizi yenileyeceğiz. Atalarımız “yenilenmeyen yenilir” demişler. Kendimizi yenilemesek yeniliriz arkadaşlar. Günümüz gençleri her biri pırlanta gibi bir zekaya sahip ve bizden her konuda bilgi talep ediyorlar. Kendimizi öyle bir yetiştirmeliyiz ki onların her türlü sorularına ve ittikadi sorunlarına cevap verebilmeliyiz. Güvenilir olmalıyız. Tıpkı Peygamberimize takılan “Emin” sıfatı gibi biz de çevremizde güvenilir birisi olarak tanınmalıyız. Örnek bir insan olmalıyız. Örnekliğimizi sık sık gözden geçirmemiz gerekiyor. Hayatımızın her alanında takip ediliyoruz ve örnek alınıyoruz. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor” ifade etti.

"Bizler Allah'ın sevgili kullarıyız Elhamdülillah”

Müftü Başiş konuşmasının devamında, “Hayatımızı şu 6 madde ile şekillendirmemiz gerekiyor. Allah'ı çok seveceğiz. Peygamberimizin örnek hayatını yaşantımıza taşıyacağız. Bir birimizi çok seveceğiz. İşimizi çok iyi yapacağız. Emiri bil maruf nehyi anil münker düstur edineceğiz. Mütevazi olacağız kıymetli hocalarım. Bizler Allah'ın sevgili kullarıyız Elhamdülillah” diyerek sözlerini noktaladı.