Bilecik'te piknik ve mesire alanlarında mangal yakmaya saat sınırlaması getirildi

00 ile 07.00 saatleri arasında mangal ve semaver yakılmasının yasaklandığını açıkladı.

Bilecik'te Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadirlioğlu başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı. Alınan kararların ardından yazılı bir açıklama yapan Kadirlioğlu, “Bilecik il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalarda 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları yasaklanmıştır. Bilecik ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire alanlarında 30 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında akşam saat 19.00'dan sonra ertesi sabah 07.00'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Erikli ve Kınık Tabiat Parkı sahası içindeki mangal yakmak yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (OEDAŞ ve TEDAŞ) hatların özellikle ormanlık alandan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacaktır" dedi.