Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, sağanak yağış sonrası çöken yolda 5 araç hasar gördü.

Bilecik'te kent merkezinde etkili olan sağanak yağış sonrası Ertuğrul Gazi Mahallesi Hizmet Sokak üzerinde belediyenin alt yapı çalışması kapsamında kazı yaptığı ardından üzerinin kapattığı bölgede çökme yaşandı. Yaşanan çökmede park halindeki 5 araç hasar gördü. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken, belediye yetkileri çökme yaşanan yerlere iş makinesi yardımıyla toprak takviyesi yaptı. Yaşanan olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.