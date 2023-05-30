İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te sağanak yağış sonrası alt geçitte araç içinde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sonrasında biriken su birikintisi içinde araçlarıyla mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sonrasında biriken su birikintisi içinde araçlarıyla mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sonrası Yeşilket Mahallesi Sanayi Caddesi alt geçidinde biriken suda bir araç mahsur kaldı. Araç içinde 2'si çocuk 6 kişi bulunurken, şahıslar Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan şahıslar itfaiye ekipleri tarafından evlerine bırakılırken, araç itilerek sudan çıkarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.