Bilecik'te sağanak yağış sonrası alt geçitte araç içinde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sonrasında biriken su birikintisi içinde araçlarıyla mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sonrasında biriken su birikintisi içinde araçlarıyla mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sonrası Yeşilket Mahallesi Sanayi Caddesi alt geçidinde biriken suda bir araç mahsur kaldı. Araç içinde 2'si çocuk 6 kişi bulunurken, şahıslar Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan şahıslar itfaiye ekipleri tarafından evlerine bırakılırken, araç itilerek sudan çıkarıldı.