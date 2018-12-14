Bilecik'te sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

Bilecik Edebali Stadyumunda düzenlenen yürüyüşe Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Serkan Yıldırım katıldı.

Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Müdürlüğümüz tarafından sağlıklı ve hareketli yaşam bilincini arttırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledik. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan, yürüyüş sonunda katılımcılara baklava ikramı yapıldı.