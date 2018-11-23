Bilecik'te sahne alan "Arabesk Müzikali" ayakta alkışlandı

Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan "Arabesk Müzikali" adlı tiyatro oyunu, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında birbirinden değerli oyuncu ve oyun, tiyatroseverlerle buluşuyor. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan Arabesk Müzikali adlı oyunda usta oyuncular seyircilere duygulu anlar yaşattı. İrfan Kangı'nın yazdığı ve Dost Elver'in yönettiği Arabesk Müzikalinde; Yosi Mizrahi, Bay J, Demet Şaşmaz Levi, Dost Elver, Yasemin Hadivent, Taner Ergör, Kerem Poyraz Kayaalp, Merve Akaydın, Eray Türk, Nihan Tarhan, Soley Akça, Yücel Gökçek, Recep Bilen, Dilan Şahin, Adnan M. Ali Aslan'ın yanı sıra Dansçılar: Tulin Motola Kutlu ve Mihail Ceban sahne aldı.

"Tiyatro severleri festival dışında da tiyatro ile buluşturacağız"

Oyun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, oyunculara; Bilecik topraklarından yapılan vazolar ile tiyatro plaketini takdim etti. Bilecik'te usta oyuncularla güzel bir geceyi daha yaşattıklarını belirterek, ‘'Bu akşam da birbirinden değerli oyuncularımızla buluştuk. Dostum Yosi Mizrahi ile festivalimizin ilkinde buluştuğumuz gibi şimdi de yan yanayız. Ben bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak, tiyatroseverleri festival dışında da ayda bir ya da iki kez tiyatro ile buluşturmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

‘'Bilecikliler bizleri davet ettiği sürece bizler Bilecik'te olacağız''

Usta Oyuncu Yosi Mizrahi ise konuşmasında, "Bilecik Tiyatro Festivalinin 1'inci, 5'inci, 7'inci, 12'incisinde olduğu gibi 13'üncüsünde de Bilecik'teyiz. İnşallah bundan sonra da oluruz. Bilecik'in tiyatro sanatında geldiği aşama muhteşem bir boyutta. Bu anlamda Belediye Başkanımız Nihat Can'a çok teşekkür ediyorum. Bilecikliler ve tiyatroseverler bizleri davet ettiği ve istediği sürece bizler gelmeye canı gönülden razıyız" İfadelerini kullandı.