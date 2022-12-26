Bilecik'te sahte banka dekontla hayvan hırsızlığı yapan şahıs yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 30 adet küçükbaş hayvan alarak sahte banka dekontu ile şahsı dolandıran 1 kişi yakalanırken, 2 kişiyi de aramalar sürüyor.

Alınan bilgilere göre; Söğüt'e Dömez Köyünde ikamet eden E.Ö. isimli şahıs, 3 kişiye 30 adet küçükbaş hayvanı satarak, paranın bir kısmını peşin bir kısmını da hesabına havale olarak aldı. Hayvanları araca yükleyen 3 kişi olay yerinden ayrılırken, hesabına para yatmadığını öğrenen şahıs durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, şahsa verilen dekontun sahte olduğu belirleyerek hemen çalışmalara başladı. Jandarmanın dedektifleri JASAT ekipleri ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalar ve takip sonucunda şüphelilerin Bursa'nın Yenişehir ve İznik ilçeleri bölgesinde oldukları tespit edildi. Şüpheli şahıslardan U.D. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince İznik'te ikametinde çalmış oldukları hayvanlar ile birlikte yakalanarak Söğüt'e getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, olayı Z.I. ve E.Ö. ile birlikte yaptıklarını beyan etti. U.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Z.I. ve E.Ö. isimli şahıslar hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.