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Bilecik'te sahte içki operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik ve Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sahte içki operasyonu düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik ve Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte içki operasyonu düzenlendi.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'te gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 40 şişe, Bozüyük'te ise 62 şişe olmak üzere toplamda 102 şişe sahte içki ele geçirildi.


Yapılan her iki operasyonda 3 şahsa yasal işlem başlatıldı.

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