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Bilecik'te sahte para operasyonu

Bilecik’te düzenlenen sahte para operasyonunda 43 bin 350 TL tutarında sahte para ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen sahte para operasyonunda 43 bin 350 TL tutarında sahte para ele geçirildi.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde piyasaya sahte para sürme hazırlığında bulunan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Bozüyük'te müşterek gerçekleştirilen operasyonda; piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 43 bin 350 TL tutarında sahte para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 109 gram uyuşturucu sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan R.C. (25), O.T. (23) ve M.G. (25) isimli şahıslar hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet, parada sahtecilik ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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