İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te sansar şaşkınlığı

Bilecik’te son bir kaç gündür sokaklarda görülen sansarlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik'te son bir kaç gündür sokaklarda görülen sansarlar vatandaşları tedirgin ediyor.


Bilecik çarşı merkezinde son bir kaç gündür geceleri ortaya çıkan sansarlar vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar sansarların gece ortaya çıktığını Bilecik sokak ve caddelerinde cirit attıklarını söylediler. Vatandaşlar bu durum karşısında tedirgin olurken, sansarların aç kaldıkları için çöp konteynırlarını karıştırdıklarını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.