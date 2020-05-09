Bilecik'te sansar şaşkınlığı

Bilecik'te son bir kaç gündür sokaklarda görülen sansarlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik çarşı merkezinde son bir kaç gündür geceleri ortaya çıkan sansarlar vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar sansarların gece ortaya çıktığını Bilecik sokak ve caddelerinde cirit attıklarını söylediler. Vatandaşlar bu durum karşısında tedirgin olurken, sansarların aç kaldıkları için çöp konteynırlarını karıştırdıklarını söylediler.