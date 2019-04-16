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Bilecik'te sebze yüklü tır devrildi, 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten - İstanbul istikametine seyir halinde olan Kazım Emiroğlu idaresindeki 61 K 10112 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, Osmaneli Büyükyenice köyü yol ayrımını geçtikten sonra kontrolden çıkarak orta refüje çarparak şarampole devrildi. Çarpmanın ardından devrilen tırdaki sebzeler yola saçıldı. Kazada yaralanan sürücü Emiroğlu, Tır sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla devrilen araçtan çıkartıldı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaklaşık iki saat İstanbul istikametinde kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, sebze yüklü kasa ve çuvallar, karayolları ekiplerince temizlendi. Yola dağılan sebzelerin temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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