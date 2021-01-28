İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam geldi

Bilecik’te şehir içi minibüs fiyatlarına zam yapılırken, öğrenci 2 TL 50 kuruşa, tam ise 3 TL’ye çıktı.

Bilecik'te şehir içi minibüs fiyatlarına zam yapılırken, öğrenci 2 TL 50 kuruşa, tam ise 3 TL'ye çıktı.


Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onayı ile Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam geldi. Buna göre, öğrenci 2 TL 25 kuruştan 2 TL 50 kuruşa, tam ise 2 TL 75 kuruştan 3 TL'ye çıktı. Yaklaşık 2 yıldır zam yapılmayan Gölpark, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Şehirler Arası Yeni Otobüs Terminali güzergâhlarına da zam yapıldı. Yarından itibaren geçerli olacak yeni ücretlere göre tam 4 TL'ye, öğrenci ise 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.